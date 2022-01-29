بعد اعتذار الخطيب.. مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم رئاسة بعثة الفريق التي سوف تتوجه إلى أبو ظبي ظهر الاثنين المقبل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها هناك.

وجاء اعتذار الخطيب بعد إبلاغه مؤخرًا بوصول البروفيسور الأجنبي الذي يتابع حالته الصحية إلى القاهرة مطلع شهر فبراير.

وبسبب موعد وصول البروفيسور الأجنبي، لن يتمكن رئيس الخطيب من مرافقة البعثة، وسوف يضطر إلى الانتظار بالقاهرة لمعاودة الطبيب الأجنبي وإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وكلفت إدارة الأهلي المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رسميًّا برئاسة بعثة فريق الكرة في أبو ظبي المسافرة للمشاركة في كأس العالم للأندية.