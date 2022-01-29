طريق مصر.. الكاميرون تعبر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى المنتخب الكاميروني مغامرة جامبيا بفوز سهل (2-0) تمكن من خلاله من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وينتظر أصحاب الأرض في نصف نهائي أمم أفريقيا ملاقاة الفريق الفائز من موقعة مصر والمغرب غدا الأحد في ربع نهائي البطولة.

ويدين منتخب الكاميرون بالفضل في الفوز إلى لاعبه كارل توكو إكامبي الذي سجل ثنائية الفريق في الدقيقتين 50 و57 من عمر اللقاء.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى في المباراة من جانب الكاميرون بعد مرور ربع ساعة، بعدما قابل فينسنت أبو بكر قائد الفريق عرضية متقنة داخل المنطقة بكعب القدم، لكن الكرة ارتطمت بمدافع جامبيا واتجهت إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ30، أطلق كولينز فاي تصويبة قوية من مسافة بعيدة المدى لتسكن في الشباك الخارجية لمرمى جامبيا.

واستمر الضغط الكاميروني بعدما استغل أبو بكر عرضية داخل المنطقة ليحولها بضربة رأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ومن عرضية جديدة خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة، كاد أبو بكر أن يفتتح التسجيل لولا تألق حارس جامبيا بابوكار جاي الذي تألق في التصدي لرأسيته ببراعة.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، تمكن المنتخب الكاميروني من افتتاح التسجيل عن طريق كارل توكو إكامبي، وجاء الهدف من عرضية من فاي قابلها بضربة رأس قوية مرت على يمين حارس جامبيا إلى داخل الشباك.

ثم عاد اللاعب نفسه توكو إكامبي ليضاعف النتيجة بعد سبع دقائق، لتصبح النتيجة (2-0) مع حلول الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء، وجاء الهدف من عدة تمريرات ثم عرضية من الجانب الأيسر من داخل منطقة الجزاء أرسلها مارتن هنجولا قابلها إيكامبي بتسديدة بيمناه قوية على يسار حارس جامبيا إلى داخل الشباك.

وأهدر منتخب الكاميرون فرصة الهدف الثالث من خلال كلينتون نجي الذي واجه الحارس الجامبي ولم ينجح في تجاوزه، ثم ذهبت الكرة لأبو بكر الذي أطاح بها أعلى من العارضة.

تشكيل جامبيا: بابوكار جاي، نواه سونكو ساندبيرج، جيمس جوميز، عمر كوليي، با مودو جاجني، إيبو توراي، يوسوفا بوب، سليمان ماريه، سايدي جانكو، محمد باداموسي، موسى بارو.

تشكيل الكاميرون: أندري أونانا، جيان كارليس كاستيليتو، مايكل نجادو نجادجوي، نوهو تولو، كولينز فاي، مارتن هونجلا، أندري-فرانك زامبو أنجوسيا، سامويل إيفس أوم جويت، مومي نجامالو، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.