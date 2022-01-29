الامارات | "الأبيض الشاب" يخسر وديا أمام المنتخب السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأبيض الشاب" يخسر وديا أمام المنتخب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف في التجربة الودية الثانية التي جرت اليوم في ملعب ذياب عوانة. وسجل هدف منتخبنا اللاعب مايد سعيد. وكانت التجربة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

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