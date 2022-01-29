الامارات | فوز صعب يعيد العربي إلى صدارة دوري الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب يعيد العربي إلى صدارة دوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العربي فوزا صعبا على ضيفه مصفوت بهدف مقابل لاشيء، وذلك في المباراة التي أقيمت بملعبه مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى، سجله العماني فارس الجابري، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليصبح رصيد العربي 41 نقطة في الصدارة (مؤقتا)، حتى استكمال منافسات الجولة يوم غد، بينما تجمد رصيد مصفوت عند 14 نقطة.

وفاز دبا الحصن على مسافي بهدف نظيف، سجله البرازيلي واندرسون موراو في الدقيقة 53، ليصبح رصيد دبا الحصن 34 نقطة، بينما رصيد مسافي 12 نقطة.

وانتصر حتا على الذيد باربعة اهداف لهدفين، حيث سجل لحتا أنيس كريمي 12، وحبيب يوسف 15، والبرازيلي توستاني 50، والنيجيري فيكتور نوانيري 90، بينما سجل هدفي حسام لطفي 13، والسنغالي جاكوب 55، ليصبح رصيد حتا 25 نقطة، والذيد 14 نقطة، وتستكمل الجولة يوم غد بإقامة أربع مباريات، يلعب فيها الرمس مع دبا الفجيرة، والبطائح مع الفجيرة، والتعاون مع الحمرية، و"سيتي" مع "جلف اف سي".

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