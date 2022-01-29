الامارات | منتدى تطوير الدوري الإماراتي ينطلق غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى تطوير الدوري الإماراتي ينطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في الثانية عشرة من ظهر الغد، منتدى تطوير الدوري الإماراتي، بفندق ريكسوس (بريميوم جي بي آر) بدبي، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، وأصحاب الرأي الفني والخبرة في جوانب التطوير ذات العلاقة بالمسابقات الرياضية وكرة القدم، بالإضافة لممثلي الأندية المحترفة شركاء رابطة المحترفين.

ويعد المنتدى هو الأول من نوعه، والأشمل من حيث المبادرات والمناقشات والرؤى التي يطرحها، والتي جاءت عبر 4 أشهر من التحضيرات والزيارات والدراسات الميدانية على أرض الواقع، بمشاركة الشركات العالمية، وبيوت الخبرة التي تمت الاستعانة بها، للعمل مع فرق رابطة المحترفين على الأرض، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مسابقات المحترفين، ليس على المستوى الفني فقط، ولكن على كل الجوانب ذات العلاقة بمفهوم الاحتراف، تسويقيًا وجماهيريًا وتجاريًا، وأيضا ما يتعلق بالعوامل التي تزيد التنافسية في مختلف مسابقاتنا المحلية للمحترفين.وقد ساهمت تلك الشركات وبيوت الخبرة العالمية في تطوير مسابقات أوروبية عديدة، وكونت خبرات هائلة في مجال تطوير الاحتراف والمسابقات وكل ما يرتبط بها، من عناصر جذب الجماهير وتطوير الأمور التسويقية والتجارية والفنية.

ويتضمن المنتدى، الذي سينطلق في الثانية عشرة ظهرًا، ويستمر حتى الثانية والنصف عصرًا، ورش عمل نقاشية بمشاركة الخبراء وممثلي الأندية وخبراء فنيين. وسيطرح المنتدى في تقييمه لكل ما يخص مسابقاتنا، رؤية شاملة للمباريات واللاعبين الأجانب والمواطنين.

ويتضمن المنتدى 4 أهداف رئيسية؛ هي تطوير مسابقات الرابطة، وتطوير الجوانب التجارية والفنية في الرابطة والأندية، وتطوير منشآت الأندية، وسيكون الهدف الرابع هو تعزيز تجربة الجماهير، وجعل مسابقات الرابطة أكثر تشويقًا بكل ما يتعلق بمبارياتها، وتجربة الحضور للملاعب وآلية المباريات وعددها وجودتها.

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