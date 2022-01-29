الامارات | أنس العبديه يفوز بالمرحلة الثانية من طواف الشارق الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن أنس العبديه يفوز بالمرحلة الثانية من طواف الشارق الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الدراج المغربي أنس العبديه من فريق الشعفار جميرا لقب المرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي والذي انطلقت من أمام المدينة الجامعية وانتهت أمام نادي مليحه لمسافة 96 كم، وحل في المركز الثاني حمزة منصوري من منتخب الجزائر، ثم السلوفيني بول جريجا من شباب الأهلي.

وفي طواف الشباب الذي انطلق في التاسعة صباحاً لمسافة 71 كيلومتراً، فاز بالمركز الأول أحمد على من نادي أبوظبي، وتلاه سلطان سارباز من نادي الشارقة، ثم عبيد الشامسي من نادي الحمرية.

ويتصدر الترتيب العام للطواف بعد المرحلتين الأولى والثانية، السلوفيني بول غريغا (شباب الأهلي) وزمنه 2.11.08 ساعة، والثاني الأسترالي مونك سيروس من فريق مايو تايوان وزمنه 2.11.11 ساعة، والثالث الاسباني باسكوال بونهوم من أكاديمية البحرين وزمنه 2.11.14 ساعة.

وبالنسبة لطواف الشباب يتصدر الترتيب العام يوسف إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان، والثاني عبيد الشامسي من نادي الحمرية، والثالث أحمد علي من نادي أبوظبي.

وبالنسبة إلى قمصان التميز حصل بول جريجا على القميصين الأصفر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي والأخضر برعاية مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وحصل أنس العبدية على القميص الأحمر برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحصل حمزة منصوري على القميص الأبيض برعاية، وحافظ يوسف ميرزا على قميص الإمارات المخصص لصاحب أفضل زمن للمواطنين.

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