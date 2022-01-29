الامارات | محمد جمال: الجزيرة مستعد لتحدي مونديال الأندية.. ولن نتهاون مع بيراي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمال: الجزيرة مستعد لتحدي مونديال الأندية.. ولن نتهاون مع بيراي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمد جمال لاعب خط وسط الجزيرة أن فريقه مستعد وجاهز لخوض تحدي المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية في الثالث من فبراير المقبل أمام بيراي التاهيتي. وقال: "سنظهر الاحترام اللازم للمنافس، ولن نلتفت للاحاديث التي تتحدث عن الفوارق الفنية بين الفريقين"، معربا عن ثقته بأن الجزيرة لن يتهاون، ومتفائل بتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في مدرجات ملعب محمد بن زايد خلال مباريات البطولة التي تنطلق في الثالث من شهر فبراير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من ذات الشهر.

وقال جمال في تصريحات صحفية: "دخلت تدريبات الفريق استعدادا لكأس العالم للأندية مراحلها الأخيرة، ونحن بانتظار عودة الدوليين حتى تكتمل الصفوف ونصبح في أتم الجاهزية للمباراة الافتتاحية في المونديال أمام بيراي التاهيتي ". وأضاف : " هناك العديد من الاحاديث عن الفوارق الفنية بين الفريقين، وعن غياب بعض اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الفريق التاهيتي، لكننا لا نعير هذه الاحاديث أي اهتمام ونركز فقط على الاستعداد بأفضل شكل ممكن للمباراة، وسنظهر الاحترام اللازم للمنافس في أرضية الملعب وسنحافظ على تركيزنا في أعلى مستوياته منذ بداية المباراة وحتى نهايتها".

وأكد أن التفكير في مباراة ربع النهائي خطأ فادح سيكلفنا الخروج من البطولة، ونحن لدينا من الخبرات ما يساعدنا على عدم ارتكاب هذه الاخطاء.. منوها إلى أن بيراي سيحضر إلى الإمارات بطموح كبير والحظوظ دائما ستظل متساوية لجميع الفرق، وعلينا أن نخوض كل اللقاءات بأعلى درجات الجدية والتركيز وأن نواجه جميع المنافسين بروح قتالية.

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