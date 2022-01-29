الامارات | بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف تستعد لتتويج بطل جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف تستعد لتتويج بطل جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقترب السباق نحو كأس الدلة العربية من نهايته بعد ختام حماسي لمنافسات اليوم الثالث من بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف، برعاية Slync.io بمشاركة أكثر من 12 لاعب على أرض ملعب المجلس.

وبدأت الجولة مع جاستن هاردينغ في الصدارة بعد أن سجل يوم أمس 11 ضربة تحت المعدل، ليحافظ على مركزه في طليعة المنافسة بعد تراجع تيريل هاتون ولي ويستوود في الحفر التسع الأخيرة.

وعبر هاردينغ عن سعادته بهذه النتيجة قائلاً: "أعتقد أنني قدمت أداءً جيداً رغم التحديات الكبيرة التي واجهتني خاصةً مع المساحة الشاسعة للملعب. وسأحرص على مواصلة جهودي والمضي قدماً بذات المستوى حتى نهاية البطولة".

ويتفوق هاردينغ على حامل لقب البطولة مرتين روري ماكلروي بفارق ضربتين تحت المعدل، فيما يتأخر عنه الإنجليزي تومي فليتوود الذي سجل ضربة بيردي في آخر حفرتين بفارق 3 نقاط.

قال فليتوود: "من الصعب أن تحتفظ بهدوئك عندما لا ترقى النتائج إلى مستوى الأداء، لكن رغم ذلك نجحت في تغيير مجرى الأمور وتحسين النتيجة، وأنا راضٍ عن ذلك".

أما ماكلروي الذي رفع كأس الدلة في عامي 2009 و 2015 ، فاختتم جولته الثالثة بمجموع 69 نقطة مع ضربة إيجل مذهلة في الحفرة 10.

وقال في هذا السياق: "يمكنني القول بأن النتيجة تعكس تفاوت الأداء الذي قدمته، لكن نجحت باستعادة زمام الأمور في النهاية من خلال تسجيل ضربة بيردي في الحفرة الأخيرة وتحقيق نتيجة نهائية جيدة في ختام يوم منهك وحافل بالمنافسة باعتراف الجميع".

وستشمل قائمة المتنافسين في الجولة النهائية المنتظرة يوم غد مجموعة من اللاعبين بنتيجة 8 ضربات تحت المعدل، بما في ذلك حامل اللقب بول كيسي والجنوب أفريقي إيريك فان روين والبولندي أدريان ميرونك، وفابريزيو زانوتي من الباراغوي وريتشارد بلاند وهاتون من إنجلترا، وبيرند ويسبرجر، أول نمساوي يمثل أوروبا في بطولة كأس رايدر.

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