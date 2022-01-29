الامارات | حصيلة اليوم قبل الاخير لمونديال أبوظبي للفنون القالية المختلفة: روسيا تتصدر

شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة اليوم قبل الاخير لمونديال أبوظبي للفنون القالية المختلفة: روسيا تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، الفائزين في بطولة منافسات اليوم قبل الأخير من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، وتصدرت روسيا منافسات اليوم قبل الأخير من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة برصيد 20 ميدالية منها 13 ذهبية، وحلت كازخستان ثانيا بـ 13 ميدالية وجاءت طاجكستان ثالثا بـ 5 ميداليات.

وشهدت البطولة التي تقام بصالة جوجيستو أرينا أبوظبي، نزالات ممتعة ومثيرة، في الأدوار النهائية لفئة الشباب رجال وسيدات، وحضر البطولة وشارك في تتويج الفائزين البريطاني كريث براون رئيس الإتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو، الى جانب عدد من الشخصيات الرياضية في عالم الفنون القتالية المختلطة في العالم.

وأقيم 16 نزالا قويا، في منافسات الشباب تحت 21 سنة للرجال والسيدات، وتغلبت الروسية فالريا تبيافشيف على الكازخستانية اجرايم ماناكوفا في وزن 47:5 كجم، والروسية ليانا اتوقنوفا على المكسيكية فالريا قوميز في وزن 52:2 كجم، و الكازخستانية كارينا سسنوفا على الايرلندية كايا سيلفان في وزن 56:7 كجم، والروسية الينا اقشافا على الاسبانية كارلا مدينا في وزن 65:8 كجم، والروسية داريا برغوفا على الاسترالية ارين كارتر في وزن 70:3 كجم.

وفي نزالات الشباب الرجال تفوق يرسلاتن شاكنباي من كازخستان على الروسي سيناتلو عزيزوف في ون 52::2 كجم، والروسي احمد امييف على محمد السميع من البحرين في وزن 56:7 كجم، واسييف جابرووف من روسيا على ايفان باسييف من اكرانيا في وزن 61:2 كجم، والروسي قاسينوف على الاوكراني اندريا ستون في وزن 65:8 كجم، وماكسيم فكس من روسيا على بهراز خارشزودا من طاجكستان في وزن 70:3 كجم، والروسي فالدسييف على قاسم ساردروف من طاجكستان في وزن 77:1 كجم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news