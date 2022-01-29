الامارات | مدرب منتخب المغرب: مصر أكثر خبرة لكننا نمتلك الطموح

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب المغرب: مصر أكثر خبرة لكننا نمتلك الطموح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، إن هناك منافسة تاريخية كبرى بين الكرتيْن المغربية والمصرية، مُشيراً إلى أن التكافؤ طَبَعَ المواجهات المباشرة بين الطرفيْن في آخر ثلاثين سنة

وتلتقي مصر والمغرب غدا في دور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وستقام المباراة على أرضية ملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة ياووندي.

وأوضح خليلوزيتش في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم السبت: "هذه المجموعة جائعة ومتفانية للذهاب بعيداً في المسابقة، هناك منافسة كبرى أمام مصر، لأنني أعرف تاريخ المواجهات بين الجانبيْن، في آخر 30 سنة كان هناك تكافؤ فيها".

وأضاف: "مصر أكثر خبرة، لكن من جانبنا نحن نملك الطموح".

وقال: «الجهاز الفني واللاعبون متحمسون على الذهاب بعيدا في هذه البطولة، قادرون على تجاوز عقبة الفراعنة في مباراة الغد بشرط التركيز».

وأضاف خليلوزيتش أن مباراة منتخب مصر لن تكون سهلة، مشيرا إلى أنه سيواجه منتخبا منظما، ولديه خبرة كبيرة على المستوى الإفريقي.

ولفت المدرب البوسني إلى أن المنتخب المغربي لديه لاعبين شباب يرغبون في تقديم مستوى جيد وإسعاد الجماهير المغربية.

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