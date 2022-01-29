الامارات | تشيلسي يفاوض محمد صلاح.. "ستحصل على الراتب الذي يرضيك بجانب شارة الكابتن"

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفاوض محمد صلاح.. "ستحصل على الراتب الذي يرضيك بجانب شارة الكابتن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي تشيلسي الإنجليزي بقوة في ملف محمد صلاح الذي لم يصل إلى اتفاق حتى الان مع إدارة ليفربول على تجديد عقده، بسبب رفض الإدارة الاستجابة لمطالب الفرعون المصري خاصة فيما بتعلق بالحصول على راتب أسبوعي لا يقل عن 450 ألف جنيه إسترليني، وكشفت تقارير صحفية، عن رغبة تشيلسي الإنجليزي في بدء التفاوض مع الدولي المصري محمد صلاح.

ولعب محمد صلاح فى صفوف تشيلسي لمدة عام من يناير 2014 إلى يناير 2015، قبل الانتقال إلى فيورنتينا في الدوري الإيطالي إعارة ثم البيع إلى روما قبل العودة إلى تشيلسي في صيف عام 2017، وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن للاستمرار في قلعة أنفيلد، وقد يُجبر ليفربول على بيعه للاستفادة المادية بدلًا من الرحيل مجانًا في صيف العام المقبل.

وأكد موقع "جول" العالمي، أن ليفربول يتباطأ في عملية تجديد عقد محمد صلاح وهو ما جعل ناديه السابق تشيلسي يفكر في التفاوض مع لاعب المنتخب الوطني للعودة.

وقالت مصادر أن ملاك نادي تشيلسي على أستعداد لدفع الراتب الذي يريده محمد صلاح، مع منحه مزايا أخرى من بينها شارة الكابتن خاصة وان لعب في صفوف الفريق قبل ثمانية أعوام.

وتابعت الصحيفة، أن تشيلسي ينوى تجربة حظه مرة أخرى مع محمد صلاح، خاصة أنه ليس هناك ما يضمن توصله لاتفاق مع ليفربول، كما فعلوا مع روميلو لوكاكو الذي عاد في الصيف الماضي من إنتر ميلان بعد الرحيل في 2014.

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