الامارات | البلجيكي ويلم فيرمير بطل كأس (أم الإمارات) في بطولة الشراع لقفز الحواجز الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكي ويلم فيرمير بطل كأس (أم الإمارات) في بطولة الشراع لقفز الحواجز الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت منافسات قفز الحواجز في بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم في نسختها الخامسة، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، شريك بطولة الشراع إحدى أهم بطولات القفز الدولية التي تنظمها أندية الفروسية في الإمارات خلال الموسم.

وفي ختام منافسات (الجمعة)، حقق الفارس البلجيكي ويلم فيرمير لقب كأس منافسة (أم الإمارات)، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز من فئة الأربع نجوم، والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، وبلغ مجموع جوائزها (51.300) يورو، وتميزت بجمل من الاستعراض المثير في فنون القفز، وروعة التحدي الساخن بين 39 فارساً وفارسة من أمهر الفرسان المشاركين في البطولة، وفاز بالمراكز الثمانية الأولى فرسان القفز من دول مختلفة، وجاءت على التوالي من نصيب فرسان بلجيكا، هولندا، بريطانيا، إيرلندا، سوريا، الإمارات، السعودية وسويسرا.

وصعد إلى جولة التمايز ثمانية فرسان هم أصحاب المراكز الاولى في المنافسة، وبفارق التوقيت في جولة التمايز، حاز الصدارة الفارس البلجيكي ويلم فيرمير، وأنهى الجولة مع الجواد "جويرايد اس" في زمن سريع بلغ (33.61) ثانية، وإلى هولندا ذهبت جائزة المركز الثاني برفقة الفارس غور فريلينغ على صهوة الجواد "لونغ جون سيلفر 3" وأكمل التمايز في زمن بلغ (35.48) ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس البريطاني ويليم فونيل مع الفرس "اكوين أمريكا بيلي بيكادور"، وأتم معها التمايز في زمن منافس على المركز الثاني وبلغ (35.81) ثانية.

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