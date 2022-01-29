كريستيانو رونالدو باللغة العربية: دبي بيتي الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة شكر باللغة العربية إلى دبي، عقب تواجده بها خلال الأيام الماضية لقضائه إجازة رفقة عائلته.



وحضر رونالدو معرض ”إكسبو 2020″ ضمن فعاليات أسبوع “الصحة واللياقة“، ووصف ما قامت به دبي بـ“العمل الذي لا يصدق“.

وقال في رسالته التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، باللغة العربية، وظهر بها رفقة صديقته جورجينا رودريغيز وأبنائه: ”شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية“.