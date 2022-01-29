خاص.. صفقة جديدة في الطريق للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

توصل نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، لاتفاق مع عمرو الحلواني ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، من أجل الاستفادة بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أن الحلواني سينتقل إلى صفوف الإسماعيلي لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه "الدراويش" في هذه الجبهة.

وأوضح المصدر، أن إدارة الإسماعيلي ستدخل في مفاوضات مع إدارة سيراميكا كليوباترا لاستعارة الحلواني، لافتًا إلى أن الصفقة سيتم حسمها في الساعات القليلة المقبلة.

وانتقل عمرو الحلواني إلى صفوف نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد رحيله عن نادي أسوان والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويسعى النادي الإسماعيلي لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي قبل استئناف الدوري موسم (2021 - 2022).

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين تحقق أمام غزل المحلة والمقاولون العرب، حيث لم يحقق الفريق الأصفر أي فوز حتى الآن بعد مرور 8 جولات.