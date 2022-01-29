مباشر أمم أفريقيا.. جامبيا 0-0 الكاميرون.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة جامبيا والكاميرون في افتتاح منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة تمكن من إقصاء جزر القمر في دور الـ16، بينما نجح المنتخب الجامبي في الفوز على نظيره الغيني.

تشكيل جامبيا: بابوكار جاي، نواه سونكو ساندبيرج، جيمس جوميز، عمر كوليي، با مودو جاجني، إيبو توراي، يوسوفا بوب، سليمان ماريه، سايدي جانكو، محمد باداموسي، موسى بارو.

تشكيل الكاميرون: أندري أونانا، جيان كارليس كاستيليتو، مايكل نجادو نجادجوي، نوهو تولو، كولينز فاي، مارتن هونجلا، أندري-فرانك زامبو أنجوسيا، سامويل إيفس أوم جويت، مومي نجامالو، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..