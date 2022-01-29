ضربة جديدة للأهلي.. بيرسي تاو يغيب عن كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة، بعدما تأكد غياب بيرسى تاو لاعب الفريق عن كأس العالم للأندية، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بمزق فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام سموحة التى انتهت بخسارة الأحمر بثلاثية حيث يغيب لفترة لن تقل عن 5 أسابيع.

وخضع بيرسى تاو لفحص طبى، قبل تدريبات الفريق اليوم، استعدادا لمباراة البنك الأهلى المقرر لها الأحد فى الجولة الخامسة لمباريات كأس الرابطة.

ويعانى الأهلى من غيابات كثيرة خلال بطولة كأس العالم للأندية حيث يغيب ما يقرب من 13 لاعبا حيث تأكد غياب بدر بانون لإصابته بمضاعفات كورونا، وأكرم توفيق لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وصلاح محسن لإجراء جراحه في مشطية القدم، ومحمود متولي الذي يؤدي برنامجا تأهيليا في قطر لإصابته في العضلة الأمامية.

فيما يغيب أيضا محمد محمود، وحسام حسن، بسبب الإصابات العضلية وصعوبة لحاقهما بالمونديال، وأحمد نبيل كوكا الذي يعاني من مضاعفات فيروس كورونا.

وبخلاف المصابين يغيب كل من محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، علي معلول لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في الأمم الإفريقية.

وهناك إمكانية في انضمام هؤلاء اللاعبين حال خروج منتخبات بلادهم من دور الـ ٨ ولكن إصابة محمد الشناوي في العضلة الخلفية وحمدي فتحي في العضلة الأمامية قد تبعدهما عن المشاركة في المونديال.