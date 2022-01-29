الخطيب يعتذر عن عدم حضور نهائي كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خطابًا اليوم السبت إلى باتريس ماتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يعتذر فيه عن عدم تلبية دعوته لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها يوم ٦ فبراير المقبل في ياوندي.

ووجه الخطيب الشكر لرئيس الاتحاد الإفريقي على دعوته الكريمة التي كان يتمنى تلبيتها، لولا ارتباطه بموعد هام مع الطبيب المعالج في ذلك التوقيت.

كما وجه رئيس الأهلي الشكر لأعضاء الاتحاد الإفريقي والقائمين عليه، وتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح لخدمة الكرة الإفريقية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يخوض مواجهة دور ربع نهائي البطولة الأفريقية أمام المغرب، غدا الأحد.