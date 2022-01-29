الأهلي يفقد جهود 6 لاعبين في كأس العالم للأندية.. والغموض يسود موقف 6 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم أبو علم:

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود 6 لاعبين بشكل رسمي في مونديال العالم للأندية الذي سيُقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

وتأكد بشكل نهائي غياب أكرم توفيق بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي يوم أمس الجمعة بالنمسا وأيضاً بيرسي تاو بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بمزق في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة للملاعب، بجانب غياب بدر بانون وأحمد نبيل "كوكا" بسبب مضاعفات فيروس كورونا وصلاح محسن لخضوعه لجراحة في مشط القدم وسيغيب لمدة شهرين على إثرها وكذلك محمود متولي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في العاصمة القطرية الدوحة وسيعود بعد الأسبوع الأول من فبراير.

ويسود الغموض على موقف 6 لاعبين آخرين علي رأسهم محمد الشناوي حارس المرمي الذي تعرض للإصابة في مباراة المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار بدور الــ16 من النسخة الجارية لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون وتستمر حتي 6 فبراير المقبل وكذلك الحال بالنسبة للخماسي الآخر المتواجد في البطولة حتى الآن وهم: أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف وعلي معلول.

وخضع الأهلي للمسحة طبية أخيرة اليوم ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي طبقها الجهاز الطبي قبل السفر إلى أبوظبي بعد غد الاثنين استعداداً للمشاركة في مونديال العالم للأندية بعد غد والذي يُقام بدولة الإمارات العربية خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

يذكر أن التشكيل الرسمي للبعثة يضم محمود الخطيب رئيسًا والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقًا عامًا وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي،ومحمد رمضان نائب مدير إدارة الإشتراكات و ماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق .