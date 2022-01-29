خليلوزيتش: صلاح استثنائي وقادرون على إيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قبل مواجهة منتخب مصر، أن محمد صلاح قائد الفراعنة هو لاعب استثنائي.

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "صلاح لاعب استثنائي، ولكن لدينا لاعبين قادرون على إيقافه، والحد من حلوله الهجومية وخطورته، حتى لا يكون أمامه مساحات".

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب المغرب، غدًا الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وعن بقاء منتخب المغرب في مدينة ياوندي الكاميرونية التي ستسضيف مباراة منتخب مصر قال خليلوزيتش: "نحن محظوظون لوجودنا في ياوندي ، ليس لدينا مشكلة في الفندق، والإقامة والطعام، كما أن ملعب التدريب قريب منا، نحن في ظروف إيجابية".

واختتم المدير الفني لمنتخب المغرب تصريحاته قائلًا: "نحن مصممون على الوصول إلى أبعد مدى ممكن، لدينا لاعبون قادرون على إحداث الفارق على الرغم من مواجهة منتخب رائع، لدي ثقة في خط الهجوم ليكون أكثر فعالية غدًا، صحيح أننا عانينا من الكثير من المشاكل الهجومية في المباريات السابقة، وإهدار الفرص وهذا ما يجب أن نتجنبه في هذه المباراة التي لا تقبل الأخطاء".

وكان منتخب مصر تأهل على حسام منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، فيما فاز منتخب المغرب على منتخب مالاوي 2-1 في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.