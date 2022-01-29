مصدر لمصراوي: لاعب الأهلي الشاب يقترب من الانتقال للمريخ السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وعبد الحكيم طه

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الفريق تلقى عرضاً رسمياً من المريخ السوداني لضم محمد فخري لاعب وسط الفريق الشاب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هناك موافقة مبدئية علي العرض، ولكن الأهلي يرغب في خروج اللاعب علي سبيل الإعارة وليس البيع النهائي".

وأضاف: "محمد فخري يرحب بالعرض أيضاً ويريد خوض التجربة خاصة أنه سيتم قيده أفريقيا ويشارك مع بطل السودان في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا".

وأوضح: "فخري رحب بالعرض والأهلي يوافق علي إعارته في ظل رغبة إدارة النادي في توثيق علاقتها الأخوية بالأندية السودانية".

وأتم: "هناك جلسة ستكون اليوم سوف يتم حسم فيها كافة الأمور بشكل نهائي بين الأهلي والمريخ السوداني ومحمد فخري".