ويليام كارفاليو: هناك فرق مختلفة قد تفوز بالليجا.. ومصر من أكبر منتخبات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح ويليام كارفاليو، لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، بأن الدوري الإسباني "لاليجا" سيكون صعب للغاية في الموسم الحالي، وعليه منافسة من جانب عدة أندية.

وقال كارفاليو في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقدته "الليجا" عبر الفيديو: "هذا الموسم، نحن نعمل بشكل جيد حقا كفريق، وهذا الشيء له أهميته بالنسبة لنا، على المستوى الفردي بالنسبة لنا داخل الملعب".

ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و6 عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وعن إمكانية المنافسة على اللقب، قال كارفاليو: "نحن لا نفكر إلا في المباريات واحدة بعد الأخرى، ونسعى أن يكون الفريق في طريق تطوره السليم، وهدفنا الرئيسي سيكون التأهل لدوري أبطال أوروبا لكن على أي مستوى آخر لا نفكر إلا في مباراة تلو الأخرى".

وأضاف: "نعم، الليجا لم تعد تمتلك ميسي أو كريستيانو، لكنها مازالت تمتلك لاعبين من أصحاب المستوى المرتفع، ودائما من الصعب أن تلعب أمام أندية مثل ريال مدريد أو برشلونة، ونحن في نهائي يورو 2016 كريستيانو كان مصابا لكننا كنا نصر على لعب مباراة عظيمة وحققنا البطولة

وعن المنافسة على اللقب، قال: "حسنا، هذا حقيقي أن أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة دائما ما كانوا منافسين على لقب الليجا، لكن في الموسم الحالي الليجا صعبة، وهناك فرق أخرى يمكن أن تفوز بالبطولة، لكن هناك مرشحون دائما وهم ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد".

أما عن مستواه الشخصي، فقال: "خلال المواسم السابقة لم أكن ألعب بانتظام، لكن في الموسم الحالي أنا أعمل بشكل جيد من أجل الاستمرار في المشاركة بالشكل الذي يناسبني، ولن أتوقف عن العمل الجاد".

وتحدث عن رأيه في كأس الأمم الأفريقية، قائلًا: "أنا أشجع أنجولا لأنها البلد الذي ولدت فيه، لكني حقا لا أتابع البطولة، وإن كانت أعلم أن هناك منتخبات كبيرة مثل الكاميرون، مصر والمغرب وهم المرشحون للفوز باللقب".