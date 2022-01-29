"كاف" يُخطر الزمالك بموعد مباراة بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدًا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الزمالك، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أنه تقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي وفقًا للخطاب المرسل للناديه من قِبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوي المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة بكأس الرابطة.