مصدر لمصراوي: بيرسي تاو خارج حسابات موسيماني في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم أبو علم:

أفاد مصدر بالنادي الأهلي، أن المحترف الجنوب أفريقي بصفوف فريقهم، بيرسي تاو سيكون خارج الحسابات الحمراء في مونديال العالم للأندية التي ستُقام في أبوظبي خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ويحتاج لفترة تتراوح من 3-4 أسابيع قبل العودة للملاعب.

وكان بيرسي تاو قد تعرض للإصابة في مباراة سموحه وغادر المباراة قبل أن يخضع لأشعة طبية يوم أمس الجمعة.

وخضع الفريق الأحمر لمسحة طبية أخيرة اليوم ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي يُطبقها الجهاز الطبي قبل السفر إلي أبوظبي بعد غد الاثنين؛ استعداداً للمشاركة في مونديال العالم للأندية والذي يقام بدولة الإمارات العرببية خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

يذكر أن التشكيل الرسمي للبعثة يضم محمود الخطيب رئيسًا والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقًا عامًا وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي،ومحمد رمضان نائب مدير إدارة الإشتراكات و ماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق .