تعرف على أخطر لاعب في منتخب المغرب.. قبل مواجهة مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد حماده صدقي، المدرب السابق للمنتخب المصري في تصريحات اعلامية أن سفيان بوفال أفضل لاعب في منتخب المغرب ويجب عدم منحه أي مساحات للتحرك خلف الظهير الأيمن.



ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي غدا الأحد ضمن مواجهات دور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد أن تغلب المنتخب المصري على كوت ديفوار بركلات الترجيح وفاز المنتخب المغربي على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

وأضاف مدرب المنتخب المصري السابق قائلاً:" لا أفضل إشراك مهند لاشين لاعب خط الوسط أساسيا في تشكيلة منتخب "الفراعنة" لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتابع:"إن مهند لم يلعب منذ بداية البطولة ومن الأفضل عدم البدء به موضحا أن الأفضل أن يلعب أحمد سيد زيزو أو محمود حسن تريزيغيه على حساب حمدي فتحي الأقرب للغياب للإصابة.