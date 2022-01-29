بين الإصابات وتأهل المنتخب.. ضربة جديدة لـ الأهلي قبل مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن ضربة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في دولة الإمارات في الفترة من 3-12 فبراير المقبلين.

وذكر موقع "يلا كورة"، نقلاً عن مصدر له داخل النادي الأهلي، قوله إن الجناح الجنوب إفريقي أصبح خارج حسابات المدير الفني للفريق الأحمر، بيتسو موسيماني، في مونديال الأندية.

وأوضح المصدر أن الأشعة بيرسي تاو إصابة بيرسي تاو بمزق في العضلة الامامية، حيث يحتاج لفترة علاج من 3-4 أسابيع .

من جانبه، أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي نبأ غياب بيرسي تاو عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب عبدالهادي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "بيرسي تاو رسميا خارج كأس العالم للاندية بسب الاصابة في الامامية تحتاج 5 اسابيع .. كان الله في عون النادي الاهلي".

وكان بيرسي تاو قد تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة الأخيرة، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين، والتي خسرها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويعاني الأهلي من العديد من الغيابات، ولعل أبرزها هو غياب أكثر من لاعب مهم داخل الفريق، والتي ضربته الإصابة في مقتل قبل انطلاق مشوار المونديال، أبرزهم أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والمغربي بدر بانون الذي يعاني من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى صلاح محسن.

أما الضربة القاتلة للنادي الأهلي، ستكون في حالة تأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، إذا تمكن من الإطاحة بمنتخب المغرب في المباراة التي ستجمع بينهما غداً الأحد، حيث سيفقد الأهلي حينها جهود 5 لاعبين هم ( محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف).

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية أمام فريق مونتيري المكسيكي في الخامس من فبراير المقبل.