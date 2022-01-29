القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي منتخبا مصر والمغرب في قمة عربية مرتقبة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.



وكان منتخب مصر تأهل للدور ربع النهائي بالفوز بركلات الترجيح 5-4 على كوت ديفوار بعد تعادل سلبي في ثمن النهائي، وقبلها فاز منتخب المغرب 2-1 على مالاوي في الدور ذاته، ليتأهل لدور الـ8.

تلتقي مصر والمغرب يوم الأحد 30 يناير/ كانون الثاني 2021 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا على ملعب أحمد أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

تذاع مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 على شبكة قنوات بي إن سبورت، وتحديدًا على باقة ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتبث الشبكة مباراة مصر والمغرب عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

هدافو كأس أمم أفريقيا 2021

فيسنت أبو بكر - الكاميرون - 6 أهداف

جابادينهو مهانجو - مالاوي - 3 أهداف

كارل توكو إيكامبي - الكاميرون - 3 أهداف

إبراهيما كوني - مالي - 3 أهداف