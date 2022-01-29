الأسترالية أشلي بارتي تتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

توجت الأسترالية أشلي بارتي، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأمريكية دانيلي كولينز في المباراة النهائية.



أشلي بارتي حسمت النهائي المثير لصالحها بالفوز بمجموعتين دون رد، صباح يوم السبت.

وباتت أشلي بارتي أول لاعبة أسترالية تحقق هذا اللقب منذ عام 1976، وذلك بعد غياب دام 46 عاما كاملة.

وحسمت اللاعبة الأسترالية المجموعة الأولى بالفوز 6-3، قبل أن تحبط انتفاضة كولينز في الثانية.

وكانت كولينز على وشك حسم المجموعة الثانية، وتقدمت بنتيجة 5-1، قبل أن تحقق أشلي بارتي ريمونتادا مثيرة بالفوز 7-6