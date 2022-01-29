اقتحم مؤتمر المباراة واستولي على الميكروفونات والكابلات وغادر.. فضيحة جديدة في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تونس وبوركينا فاسو فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الوقائع الغريبة التي شهدتها بطولة كأس أمم إفرييا المقامة حالياً في الكاميرون.

وقبل ثوان من انطلاق المؤتمر الصحفي، صعد أحد الأشخاص إلى المنصة وأخذ الميكرفون والأسلاك الكهربائية وغادر المنصة.

ويقول الصحفي الجزائري، ياسين بن لمنور، إن الشخص نفذ مهمته رغم محاولة القبض عليه.

وأوضح بن لمنور أن اللجنة المنظمة للبطولة القارية "استأجرت من الشخص المعدات المذكورة ولم تسدد له التكاليف، لذلك لجأ لهذا السلوك".

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب البلد المنظم الكاميرون نظيره من جامبيا في مواجهة مثيرة.