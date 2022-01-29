مصر والمغرب .. مفارقة منصة التتويج بكأس الامم في مواجهة الشقيقين (تقرير رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب المغرب، غدًا الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر تأهل على حسام منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، فيما فاز منتخب المغرب على منتخب مالاوي 2-1 في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

التقى منتخب مصر ومنتخب المغرب كانت 27 مرة، حيث نجح المنتخب المغربي في الفوز في 13 مرة ونجح المنتخب المصري في الفوز في 3 مرات، وجاء التعادل بين المنتخبين في 11 مواجهة.

آخر مواجهة مصيرية جمعت المنتخبين في دور الـ8 بنفس الدور الذي سيتواجه فيه المنتخبان في النسخة الحالية بالكاميرون، حيث نجح المنتخب المصري في الفوز بهدف دون رد عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الوقت الإضافي من مباراتهما في أمم أفريقيا 2007.

المنتخب المصري نجح في تسجيل 14 هدفًا في مرمى أسود الأطلس، في حين نجح المنتخب المغربي في تسجيل 30 هدفا بمرمى الفراعنة.

والتقى المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية في 6 مرات، حسم منتخب مصر الفوز في مباراتين، وفاز منتخب المغرب في 3 مباريات، والتعادل كان حاضرًا في مباراة، ودائمًا ما يكون أحد طرفي المواجهات الـ6 يصل إلى منصات التتويج سواء الفراعنة أم أسود الأطلس.

ويرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية:

المواجهة الأولى:

في بطولة 1976 التي إقيمت في المغرب، التقى المنتخبين في الدور النهائي الذي إقيم بنظام المجموعة، واستطاع منتخب أسود الأطلس الفوز على منتخب مصر 2-1، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

المواجهة الثانية:

في نيجيريا 1980، التقى المنتخبين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، استطاع حسمها منتخب المغرب بهدفين دون رد ليحصد الميدالية البرونزية، ليأتي منتخب مصر في المركز الرابع

المواجهة الثالثة:

في مصر 1986 كانت قمة جديدة مرتقبة في دور نصف النهائي، استطاع منتخب مصر تحقيق أول فوز ليه على منتخب المغرب، بنتيجة 1-0، وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، لمواجهة منتخب الكاميرون، ليفوز الفراعنة بركلات الترجيح ويحصد اللقب.

المواجهة الرابعة:

في بوركينا فاسو 1998، في دور المجموعات نجح منتخب المغرب في الفوز على منتخب مصر 1-0، ليحصد صدارة المجموعة.

ورغم فوز منتخب المغرب إلا أن منتخب مصر استطاع الوصول للمباراة النهائية ويتوج باللقب على حساب منتخب جنوب إفريقيا.

المواجهة الخامسة:

في مصر 2006، لا أحد ينسى هذه النسخة والجيل الذهبي للفراعنة، في دور المجموعات كانت مواجهة المغرب موجودة وانتهت بالتعادل 0-0.

وكالعادة استطاع منتخب مصر من الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب على حساب منتخب كوت ديفوار.

المواجهة السادسة:

في الجابون 2017، كانت أخر مواجهات المنتخبين، عندما التقى في دور ربع النهائي، واستطاع منتخب مصر حصد بطاقة التأهل على حساب منتخب المغرب بهدف محمود عبد المنعم كهربا.

ليصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية ولكن تلقى الهزيمة أمام منتخب الكاميرون.

لتصبح حصيلة الـ مواجهات بين المنتخبين، 3 ألقاب وفضية مصرية، ولقب وبرونزية مغربية، فماذا يمكن أن تسفر مباراة يوم الأحد بين الفراعنة وأسود الأطلس.