منتخب المغرب ينهي تدريباته الإعدادية لمواجهة مصر.. وإصابة خفيفة لسايس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أنهى منتخب المغرب تدريباته الإعدادية استعداداً لمواجهة منتخب مصر، في دور ربع نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع شقيقه المنتخب المغربي، غدا الأحد، في دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووفقاً لموقع "البطولة" المغربي، فإن رومان سايس مدافع المنتخب المغربي، غادر الحصة الإعدادية وهو يعاني من إصابة.

وأشار الموقع المغربي إلى أن سايس يعاني من إصابة خفيفة على مستوى الكاحل.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر والمغرب، سيواجه الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا في نصف نهائي البطولة الأفريقية.