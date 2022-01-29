خاص .. أخر تطورات حالة المصابين بالأهلي وموقفهم من مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه

يخضع عمار حمدي وكريم فؤاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحص طبي اليوم قبل خوض المران الأخير لأبناء الرداء الأحمر علي أن يعلن بيتسو موسيماني القائمة التي سيدخل بها الفريق في معسكر مغلق يستمر حتي موعد السفر إلي أبوظبي بعد ظهر الأثنين علي أن يتخلله خوض مواجهة البنك الأهلي المقرر لها غداً في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الاندية المحترفة.

وتعافي عمار حمدي من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عم المواجهة الماضية أمام سموحه والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن عمار حمدي كان ضمن القائمة التي سيعلن عنها بيتسو موسيماني المدير الفني للسفر إلي الأسكندرية لخوض مباراة سموحه ولكنه تعرض في المران الأخير لكدمة شديدة في مشط القدم.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن عمار سوف يخضع لفحص طبي اليوم خاصة مع إصابته في المران الأخير الذي سبق مواجهة سموحه بكدمة شديدة في مشط القدم ، ولكنه جاهز علي الأقل ليكون ضمن البعثة الحمراء في كأس العالم للاندية ومتاح أيضاً للمشاركة في مواجهة البنك الأهلي.

وأوضح أن كريم فؤاد كان يعاني من الآم في الحوض وكدمة في كاحل القدم وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات والتواجد في قائمة مونديال العالم للأندية.

وشدد أن محمد محمود لاعب الوسط سيكون رهن إشارة الجهاز الفني للسفر إلي أبوظبي اذا ما كان ضمن إختيارات بيتسو موسيماني.

وقال أن محمد محمود شعر بالآم في مواجهة المقاولون العرب بكأس الرابطة وغادر بعدها مباشرة وخضع في اليوم التالي لأشعة أثبتت معاناته من شد في العضلة الخلفية.

وأضاف ان محمد محمود خضع لبرنامج تأهيلي مكثف وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية بدءاً من الثلاثاء المقبل وجاهز للمشاركة في المباريات بعدها .

وأوضح أن موقف حسام حسن مهاجم الفريق مختلف ، فاذا كان الجهاز الفني بقيادة موسيماني يرغب في تواجده بالمونديال فسيكون لائقاً ورهن إشارته بعد من بعد مواجهة مونتيري المكسيكي المقرر لها 5 فبراير المقبل.

وتابع:" تعرض حسام حسن للإصابة بشد في عضلة السمانة في مباراة المقاولون وخضع لتنفيذ برنامج تأهيلي وعلاجي مكثف وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مواجهة مونتيري ويستطيع المشاركة في المباراة الثانية بالمونديال اذا ما رغب الجهاز الفني في تواجده".

وقال أن الجهاز الطبي يتابع حالة الثلاثي المتواجدين ببطولة الأمم الأفريقية علي معلول مع منتخب تونس وحمدي فتحي ومحمد الشناوي مع المنتخب الوطني.

وأضاف ان معلول خضع لكافة الفحوصات هناك وجائت سليمة بينما هناك صعوبة في لحاق محمد الشناوي بمواجهة مونتيري اذا - لا قدر الله- لم يحالف منتخبنا التوفيق أمام المغرب غدا.

وأوضح أن حمدي فتحي جاهز لخوض المباريات من بعد مواجهة المغرب التي ستقام غداً في دور الــ8 لبطولة الأمم الأفريقية - وذلك بعد التواصل مع اللاعب نفسه.

وخضع الفريق الأحمر لمسحة طبية أخيرة اليوم ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية التي طبقها الجهاز الطبي قبل السفر إلي ابوظبي بعد غد الأثنين إستعداداً للمشاركة في مونديال العالم للإندية بعد غد والذي يقام بدولة الإمارات العرببية خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

يذكر أن التشكيل الرسمي للبعثة يضم محمود الخطيب رئيسًا والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقًا عامًا وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي،ومحمد رمضان نائب مدير إدارة الإشتراكات و ماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق .