عبد الحفيظ: ننتظر تقارير المصابين.. ولا أعرف سبب تصريح مجاهد حول مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنه لا يعرف السبب حول تصريح أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، حول مشاركة الفريق الأحمر بمونديال الأندية بكامل نجومه، مشيراً إلى أن الفريق سينتظر تقارير المصابين.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر": "الشناوي من أفضل الحراس على مستوى العالم، ودعنا نطمئن عليه وسنرى ما سيحدث، ويجب أن تتعامل في مثل هذه الظروف، ويجب أن نتحدث بشكل منطقي وأن تكون الدوافع متواجدة والأجواء إيجابية".

وأضاف: "لدينا علي لطفي ومصطفى شوبير، وقيدنا 4 حراس، وبعتنا 35 لاعب في القائمة المبدئية وسنختار منهم 23 لاعباً، وهناك إمكانية لإجراء تغييرات في حالة الإصابات، ولكن سننتظر حالة الشناوي".

وتابع: "لا أعرف الهدف حول تصريح أحمد مجاهد حول مشاركة الأهلي في مونديال الأندية بكامل نجومه، هل كانت معلومة لديه؟".

وأكمل: "أصدرنا خطاب في ذلك الوقت لأنه كان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن المفترض أن يكون كلامه مسلم به، هل كانت لديه معلومة وهذه المعلومة كانت مغلوطة بالنسبة له؟ هل هناك شيء قيل أمامه مثلاً؟".

وأتم عبد الحفيظ: "سنقيم معسكر حتى يوم السفر، وسنلعب مباراة البنك الأهلي وهي الأخيرة في بطولة كأس الرابطة، والسفر سيكون يوم الاثنين، وسننتظر التقريرات الخاصة باللاعبين المصابين خاصة بيرسي تاو وحسام حسن، وسنغلق على أنفسنا هناك، وان شاء الله سنعود بنتيجة جيدة".