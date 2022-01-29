بينها 4 مجانية.. 6 قنوات تنقل مباراتي اليوم في دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تتواصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير .

وتلعب اليوم السبت مباراتين قويتين ضمن منافسات دور ربع نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021

06:00 ـ جامبيا VS الكاميرون ـ القناة الناقلة:beIN SPORTS MAX HD1

09:00 ـ بوركينا فاسو VS تونس ـ القناة الناقلة:beIN SPORTS MAX HD1

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021:

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Programme NationalHD الجزائرية (مفتوحة) الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد 11680.

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500 .