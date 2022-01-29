مصدر يكشف لمصراوي.. استعدادات الأهلي قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

يخضع فريق النادي الأهلي لمسحة طبية أخيرة اليوم السبت، ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية التي طبقها الجهاز الطبي قبل السفر إلي أبوظبي بعد غد الأثنين استعداداً للمشاركة في مونديال العالم للأندية والذي يقام بدولة الإمارات العرببية خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يخضع الفريق بالكامل لمسحة طبية اليوم علي أن يخوض مرانه الأخير قبل أن يدخل معسكر مغلق يستمر حتي موعد السفر إلي أبوظبي بعد غد الاثنين، بجانب خوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها غداً الأحد، في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفريق سوف يخضع أيضاً لجلسة تصوير بالزي الرسمي الذي يسافر به إلي دولة الإمارات العربية المتحدة بعد غد الاثنين.

يذكر أن التشكيل الرسمي للبعثة يضم محمود الخطيب رئيسًا والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقًا عامًا وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي، ومحمد رمضان نائب مدير إدارة الإشتراكات وماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق.