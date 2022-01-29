قناة مفتوحة تنقل مباراة الكاميرون وجامبيا في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق منافسات دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا 2022، بالمباراة التي تجمع بين منتخبي الكاميرون وجامبيا، مساء يوم السبت.



المباراة تقام في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب جابوما المباراة المرتقبة، لتحديد أول المتأهلين للدور نصف النهائي في البطولة القارية.

وأعلن التلفزيون الجزائري بث المباراة مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات، على الهواء مباشرة.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على موقع "فيسبوك".

وتولى التلفزيون الجزائري بث مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو، بجانب 3 لقاءات لمنتخب بلاده في دور المجموعات.

ومع خروج "الخضر" مبكرا من البطولة، قام التلفزيون الجزائري بإذاعة مباراتي مصر وتونس مع كوت ديفوار ونيجيريا تواليا، في دور الـ16.

ومن المتوقع أن يقوم التلفزيون الجزائري بنقل إحدى مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، بجانب المباراة النهائية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

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