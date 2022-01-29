ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم الأهلي مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لموسم 2021-2022، يوم الأحد 30 يناير/ كانون ثان.



وودع الأهلي منافسات البطولة من الدور الأول، بعد سلسلة من النتائج السلبية، بالتعادل في أول 3 مباريات ثم الخسارة في الجولة الرابعة بنتيجة 0-3 من سموحة.

المباراة الأخيرة لـ "المارد الأحمر" تجمعه بضيفه البنك الأهلي، على استاد السلام في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة هو الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات أون تايم سبورتس على عملية نقل منافسات كأس رابطة الأندية المصرية، في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة قبل الجولة الخامسة

سموحة - 7 نقاط

الإسماعيلي - 6 نقاط

الجونة - 5 نقاط

المقاولون - 5 نقاط

البنك الأهلي - 3 نقاط

الأهلي - 3 نقاط