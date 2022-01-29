الامارات | ما هو الشيء الذي يمنعه رونالدو عن ابنه؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الشيء الذي يمنعه رونالدو عن ابنه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أنه لا يسمح لابنه كريستيانو جونيور بحمل الهاتف المحمول (موبايل).

وجاء هذا خلال تصريحات في جلسة حوارية برفقة جائزة "هداف كرة القدم في كل العصور"، والمقدمة من "جلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والتي فاز بها النجم البرتغالي الشهر الماضي. وقال رونالدو: "هو يمضي كل وقته وهو يسألني إذا كان يستطيع الحصول على هاتف محمول، وفي كل مرة أقول له لكل شيء وقته".

وأضاف رونالدو حسب "روسيا اليوم" أن "هذا الجيل يتقدم عنا فيما يتعلق بالتكنولوجيا، لكن لا يمكن لنا أن نسمح لهم أن تتحول لهوس يسيطر عليهم".

وأضاف مشددا على ضرورة تنظيم التعامل مع الهواتف: "يمكننا أن نستعين بالتكنولوجيا في حياتنا، لكن لا يجب أن يكون ذلك طوال الوقت".

ووجه رونالدو، رسالة إلى الجماهير، وخاصة من الأطفال، بالاهتمام بصحتهم والاستماع إلى نصائح الآباء، مؤكدا أن اهتمامه بجسده هو سر تألقه في الملاعب حتى عمره الحالي.

ووصل رونالدو إلى دبي رفقة فريقه مانشستر يونايتد ضمن معسكر إعدادي وترفيهي، وظهر في أكثر من لقطة على شواطئ دبي مع أفراد عائلته.

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