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ما هو موعد مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

 

وتمكنت 8 منتخبات من أصل 24 منتخبا مشاركا في البطولة القارية من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينها 3 منتخبات عربية، وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.

 

جدول ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية بتوقيت الإمارات:

 

- يوم السبت 29 يناير:

 

غامبيا ضد الكاميرون (الساعة 20:00)

 

بوركينا فاسو ضد تونس (الساعة 23:00)

 

- يوم الأحد 30 يناير:

 

مصر ضد المغرب (الساعة 20:00)

 

السنغال ضد غينيا الاستوائية (الساعة 23:00)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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