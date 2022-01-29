المتسابق بيرنال يؤكد أن الحادث المروع كاد أن يصيبه بالشلل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال إيجان بيرنال متسابق فريق إنيوس جرينيديرز للدراجات إنه كانت هناك فرصة تصل إلى 95 بالمئة لإصابته بالشلل عقب تعرضه لحادث خطير أثناء التدريب في كولومبيا الأسبوع الماضي مما استدعى خضوعه للعديد من العمليات الجراحية، بحسب «رويترز».



واصطدم بيرنال، الذي أصبح أول متسابق من أمريكا الجنوبية يحرز لقب سباق فرنسا في 2019 ثم توج بسباق إيطاليا العام الماضي، بحافلة متوقفة خلال المران مع فريقه إنيوس في جاتشانسيبا على بعد حوالي 50 كيلومترا من بوجوتا مما أدى إلى إصابته في العمود الفقري والساق والصدر وتم نقله للمستشفى للخضوع لجراحة ناجحة في الأعصاب، وقال بيرنال عبر حسابه على تويتر الليلة الماضية "كانت هناك فرصة تصل إلى 95 بالمئة لإصابتي بالشلل وكدت أن أفقد حياتي وأنا أفعل ما أحب أكثر من غيره.

"أود أن أشكر الله ومستشفى جامعة سابانا وكافة المتخصصين بها على فعل المستحيل من أجل شفائي. مازلت في العناية المركزة في انتظار إجراء المزيد من العمليات الجراحية، لكنني أثق في قدرة الله في أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وقالت المستشفى في بيان إن المتسابق الكولومبي البالغ عمره 25 عاما يتعافى جيدا لكنه سيخضع لعمليتين جراحتين صغيرتين إضافيتين لعلاج كسور باليد اليمنى والفم.