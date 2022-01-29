تعرف على موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

منتخب مصر يخوض لقاء مهما وقويا وشرسا أمام نظيره المغرب في دور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.



كان منتخب مصر فاز على كوت ديفوار بخماسية مقابل 4 أهداف من ركلة الجزاء، بعدما لجأ المنتخبان لضربات الجزاء، بعدما ساد التعادل السلبي على مدار الشوطين الأصليين للقاء يليهما الأشواط الإضافية بدون أهداف.

ينطلق اللقاء بين المنتخبين الكبيرين، مصر، والمغرب في دور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا، الأحد 30 - 1-2022 عند الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والخامسة بتوقيت القاهرة و السادسة بتوقيت قطر والسعودية والسابعة بتوقيت الإمارات .

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء عن مشاهدة مباراة منتخب مصر والمغرب في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

ومن المفترض أن تشهد مباراة الفراعنة وأسود أطلس متابعة جماهيرية كبيرة وموقعة فنية من العيار الثقيل نظرًا لقوة القائمة المتواجدة في المنتخبين.

وقدم رفاق المدرب وحيد خليلوزيتش مستويات مميزة خلال فاعليات البطولة حيث تصدر جدول ترتيب المجموعة، وأقصى مالاوي في ثمن النهائي بهدفين مقابل هدف.

ونجحت كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في إظهار قدراتها الحقيقة أمام كوت ديفوار وتقديم عرض رائع وذلك بعد فترة من الانتقادات بسبب الأداء في دور المجموعات.

وستنطلق مباراة منتخب مصر والمغرب على ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي يوم الأحد المقبل عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتعدد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري والمنتخب المغربي سواء في المحيط العربي أو شاشات تلفزيونيات الدول الأفريقية.