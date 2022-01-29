تسريب جديد.. مدرب الفراعنة ينفجر غضبا بسبب فندق الإقامة في الكاميرون ويطلق لفظًا خارجًا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للمدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، محمد شوقي، ينتقد خلاله فندق إقامة الفراعنة في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي وصله الفريق قبل مواجهة المغرب، المقررة في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، الأحد المقبل.

وظهر شوقي في فيديو قصير وهو يقول “منفعلا”: أنا مش هشوف حاجة ومحدش يتكلم معايا، مش هنقعد في الفندق ده، كلمه يا علي “ أحد أعضاء الجهاز الإداري”، وقوله الفندق سيئ ومش هينفع نقعد فيه".

ولم ينتبه شوقي أن هناك من يصوره حين قال لأحد أفراد البعثة «لن أجلس في هذا الفندق، أريد الحديث مع أحد مسؤولي الاتحاد الأفريقي»، وأطلق لفظًا خارجًا.

فيما ظهر محمد الشناوي وهو يتحدث مع أحد زملائه في منتخب مصر:" يا عم كبر دماغك تعالى بس".

رابط الفيديو:

ويأتي هذا التسريب بعد ساعات من فيديو آخر سخر فيه ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، من المكافآت التي رصدها اتحاد الكرة للاعبي الفراعنة بعد الفوز على كوت ديفوار، فيما لم يكن يعرف أن أحدًا يصوره.

وسخر ضياء السيد، من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، بسبب مكافأة الـ500 دولار للاعبين.

وكان الدرندلي قد قرر منح كل لاعب في منتخب مصر مكافأة 500 دولار، بعد التأهل لدور الـ8 من كأس الأمم الأفريقية على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح، ولكن رفض لاعبو الفراعنة تلك المكافأة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضياء السيد قبيل إدلاءه بتصريحات صحفية، وهو يسخر من القيمة المالية الضعيفة للمكافأة، مؤكدًا أن هذا الرقم هزيل، خاصة وأن اللاعبين لديهم مستحقات مالية كبيرة متأخرة.

وقال ضياء السيد في الفيديو: ”ياعمور جابوا البسطرمة ولا لسه؟.. صاحبك طالع يقولك 500 دولار.. خالد صاحبي من أيام النادي الأهلي.. قولت له انت بتستعبط.. أنت عارف العيال دي ليها فلوس قد إيه؟“.

وكان المنتخب الوطني قد حجز مقعداً في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، الأربعاء الماضي، بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واستطاع المنتخب المصري تسجيل 5 ركلات ترجيحية مقابل 4 لكوت ديفوار، ليحسم الفوز والتأهل لملاقاة المغرب في الدور ربع النهائي.