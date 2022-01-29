موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم في ربع نهائي أمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة والمعلق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب التونسي، نظيره بوركينا فاسو، في تمام التاسعة مساءً، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

واستهل المنتخب التونسي مشواره في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة السادسة والأخيرة، وتأهل بين أفضل ثوالث، بعد الفوز على موريتانيا والخسارة من مالي وجامبيا.

واستطاع "نسور قرطاج"الإطاحة بمنتخب نيجيريا بالفوز 1-0 في الدور ثمن النهائي.

في المقابل، وقع منتخب بوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى مع أصحاب الأرض الكاميرون، وتأهل كوصيف بعد الخسارة من "الأسود" والتعادل مع إثيوبيا والفوز على الرأس الأخضر.

وفي دور الـ16، تمكن المنتخب البوركيني من تخطي عقبة الجابون بركلات الترجيح.

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وتبث مباراة تونس وبوركينا فاسو عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1, 2، بتعليق: رؤوف خليف.