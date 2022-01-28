بعد انقاذه من بلع اللسان.. لاعب المحلة بازوكا يكشف لمصراوي تطورات إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

تحدث لاعب غزل المحلة محمد بازوكا، عن تفاصيل تعرضه لإنقاذ من بلع لسانه خلال أحداث مباراة فريقه أمام نظيره فاركو.

وقلب المحلة تأخره بهدف سجله لاعب فاركو رزقي حمرون في الدقيقة الـ19 إلى فوز (3-1) بعد تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كل من عبده يحيى (هدفين) وهشام بلحة في الدقائق 33، 42 و80 من عمر اللقاء.

وقال بازوكا، في تصريحات خاصة لمصراوي:"اصطدمت بزميلي يحيى حامد ولم أشعر بأي شيء بعد ذلك وعندما عاد لي الوعي وجدت نفسي بداخل عربة الإسعاف، لا أعلم ماذا حدث، أنا الآن سليم أعاني فقط من كدمة بالوجه وأعتقد أنها كانت سببًا في الإغماء".

وأتم لاعب غزل المحلة تصريحاته بقوله:"أخبروني بأنني كدت أبلع لساني، ولكني لا أتذكر أي شيء وأنا الآن سليم ولا احتاج الذهاب إلى المستشفى وسأنتظم في التدريبات غدًا بشكل طبيعي".