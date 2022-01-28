حوار.. راضي الجعايدي: مواجهة تونس لبوركينا فاسو صعبة.. وأداء مصر تحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

يرى نجم الكرة التونسية السابق راضي الجعايدي، أن مواجهة بلاده ونظيره بوركينا فاسو ستكون صعبة، كما يرى في الوقت ذاته تحسن في مباراة مصر الأخيرة أمام كوت ديفوار عن بدايتها في بطولة أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، مساء يوم غد السبت ضمن منافسات دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الخليج 365 أجرى حوارًا مُقتضبًا مع الجعايدي للحديث عن رؤيته لمباراة تونس المقبلة ومنتخب مصر وإلى نص الأسئلة:

* كيف ترى مباراة تونس وبوركينا فاسو؟

- مباراة صعبة؛ خاصة و أن المنتخب البوركيني أظهر مردودًا طيبًا و إيجابيًا في المقابلات التي لعب فيها، فتعادل في أربع منافسات و انتصر في المقابلات الخمسة الأخيرة.

* هل تونس قادرة على حصد اللقب؟

- كل شيء ممكن في كرة القدم و لكن لكل مقابلة ظروفها الخاصة، وتونس ستأخذ كل مقابلة بكل واقعية و تركيز خاص جدًا، المباريات أصبحت حساسة.

*ما رأيك في أداء منتخب مصر؟

- تحسن قليلاً عن المباريات الأولى في البطولة التي ظهر بها والتحسن جاء وظهر خاصة في المباريات الأخيرة وأبرز لاعبي المنتخب المصري حاليًا هو محمد صلاح بدون منازع.

* ما الفارق بين جيل مصر الحالي والسابق؟

- الفلرق هو أن الفريق المصري حاليًا في فترة تحول و يلزمه الوقت لكي يجد توازنه المعتاد والمدرب يجد التوازن اللازم بين الخطوط واستخدام محمد صلاح كما يجب.