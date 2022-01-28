أكرم توفيق يُجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أجرى أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي اليوم الجمعة في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

وكان لاعب الأهلي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وسافر أكرم توفيق إلى ألمانيا أمس الخميس رفقة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، حيث خضع اللاعب إلى بعض الفحوصات الطبية وقام بإجراء العملية الجراحية بنجاح اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يبدأ أكرم توفيق برنامجه العلاجي بعد أيام قليلة وذلك بحسب تعليمات الطبيب الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية، حيث من المنتظر أن يغيب عن الملاعب لمدة ٨ أشهر.