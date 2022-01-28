كرة سلة.. الزمالك يفوز على مصر للتأمين بدوري السوبر وينتظر هدية سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب فريق الزمالك لكرة السلة على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 72-66، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الترتيبية لمسابقة دوري السوبر.

وتقدم الزمالك في الفترة الأولى بنتيجة 18-7، وواصل الفريق تفوقه في المباراة وأنهى الفترة الثانية لصالحه 35-24.

وواصلت سلة الزمالك تفوقها وحسمت الفترة الثالثة لصالحها بنتيجة 56-41، قبل أن تنهي الفترة الرابعة بنتيجة 72-66.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة 20، بينما أصبح رصيد مصر للتأمين 17 نقطة.

وينتظر الزمالك نتيجة مباراة سموحة وسبورتنج، حيث أن فوز سبورتنج يجعل الفريق الأبيض يحتل المركز السادس، بينما فوز سموحة يمنحه المركز الخامس.

وعلى جانب أخر، وفي إطار مباريات الجولة الرابعة عشر والأخيرة من المرحلة التمهيدي، تغلب الجزيرة على المصرية للإتصالات بنتيجة 80-63.

ليحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما أصبح رصيد المصرية للإتصالات 21 نقطة في المركز الرابع.