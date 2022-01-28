الرحالة خليلوزيتش.. عرف طريق المونديال ولم يكتب له المجد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه المنتخب المصرى نظيره المغربي تحت قيادة المدرب البونسي وحيد خليلوزيتش، بالدور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

ويستضيف ملعب " أحمد أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية بياوندي يوم الأحد المقبل المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

المدرب خليلوزيتش حقق نجاحات مع أندية مثل ليل ورين الفرنسيين، وطرابزون سبور التركي، رغم فشله بعد ذلك في قيادة باريس سان جيرمان.

صاحب الـ69 عام، قاد فريق اتحاد جدة السعودية لمدة موسمين، ثم قاد المنتخب الإيفواري لكأس العالم 2010، وربع نهائي كأس أمم أفريقيا في العالم ذاته.

قاد خليلوزيتش منتخب الجزائر، بعد رحلة قصيرة في فريق دينامو زيرغرب، حيث وصل بالمنتخب الجزائري للدور الثاني من منافسات كأس العالم 2014، قبل أن يحرج المنتخب الألماني ويخرج من البطولة بعد وقت إضافي.

وقد ترك خليلوزيتش مهمة العمل في نادي طرابزون سبور التركي وقاد منتخب اليابان قبل أن تتم إقالته قبل خوض منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا.



تجربة كوت ديفوار

قاد خليلوزيتش منتخب كوت ديفوار في 20 مباراة متنوعة (5 مباريات ودية دولية- 12 مباراة تصفيات أفريقيا لكأس العالم – 3 مواجهات في أمم أفريقيا).

لم يخسر خليلوزيتش سوى في مباراتين فقط أحدهما ودية، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 آخرين.

سجل لاعبو المنتخب الإيفواري تحت قيادته 40 هدف خلال 20 مباراة، واستقبلت شباكه 16 آخرين.

كان له دور مهم في تأهل المنتخب الإيفواري إلى نهائيات كأس العالم 2010، حيث فاز في 5 مباريات للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة وتعادل في واحدة.

كما قاد المنتخب إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2010 قبل الخسارة أمام الجزائر بثلاثية مقابل هدفين ليودع البطولة وتتم إقالته فيما بعد.

مع الجزائر

أول مباراة رسمية للمدرب البوسني على رأس القيادة الفنية لمنتخب الجزائر كانت أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2012، تعادل إيجابيًا بهدف لكل منهما.

صاحب الـ69 عام قاد منتخب الجزائر في 30 مباراة متنوعة (6 مباريات تصفيات أمم أفريقيا – 3 مباريات أمم أفريقيا- 9 مباريات ودية دولية- 8 مواجهات في تصفيات كأس العالم- 4 مباريات في كأس العالم 2014).

حقق المنتخب الجزائري الفوز في 18 مباراة- 7 خسارة- 5 تعادل، بينما جاء المعدل التهديفي لمنتخب الجزائر تحت مظلة خليلوزيتش جيد (52 هدف خلال 30 مباراة)، بينما استقبلت شباكه 25 آخرين.

مع المغرب

تولى مهمة تدريب المغرب في عام 2019، حيث كانت مباراة بوركينافاسو هي الاولى له تعادل يومها بنتيجة 1-1.

خاض المنتخب المغربي حتى الآن 27 مباراة تحت قيادة خليلوزيتش، فاز في 17 لقاء، وتعادل في 6 مناسبات وخسر مباراة واحدة أمام الجابون.

وفي أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون تصدر المنتخب المغربي مجموعته بعدما فاز بالثلاث مباريات، كما تمكن من الفوز على مالاوي في دوري الـ 16 من البطولة.