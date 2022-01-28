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الامارات | غريليش يزور "إكسبو دبي" ويلتقي مشجعي مان سيتي

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجد نجم نادي مانشستر لكرة القدم جاك غريليش اليوم في "إكسبو 2020 دبي"، وتجول لاعب خط الوسط الإنجليزي في مناطق المعرض وزار عددًا من أجنحته المميزة، كما التقى لاعبي مدارس السيتي لكرة القدم الصغار وأجاب على استفساراتهم في حدث مباشر استضافته منطقة المهرجان.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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