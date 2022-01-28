الامارات | نجم إنجلترا السابق يرفض إجراء مقابلة لتولي مهمة تدريبية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم إنجلترا السابق يرفض إجراء مقابلة لتولي مهمة تدريبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض النجم السابق لمنتخب إنجلترا ومان يونايتد، واين روني، إجراء مقابلة للحصول على وظيفة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المهاجم الأسبق لإيفرتون، الذي حقق نتائج جيدة رغم الظروف الصعبة لفريق ديربي كاونتي، ارتبط اسمه في العديد من وسائل الإعلام بتدريب إيفرتون عقب إقالة رافاييل بينيتز من منصبه.

وقال روني في مؤتمر صحفي لفريق ديربي اليوم:"إيفرتون فتح خط اتصال مع وكيلي وطلب إجراء مقابلة للوظيفة الخالية، وهو ما رفضته". وأضاف روني :" أعتقد أنني سأصبح مدربا في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنني مستعد لهذا. وإذا كان هذا مع إيفرتون يوما ما في المستقبل سيكون هذا شيئا عظيما".

وأردف :"ولكن لدي وظيفة هنا أقوم بها مع ديربي كاونتي وهي وظيفة مهمة بالنسبة لي". وأكد أنه اضطر للتفكير طويلا وبقوة بشأن العرض. وقال روني :"تواصلوا مع وكيلي، ووكيلي أبلغ المسؤولين أيضا، ونعم بالطبع كان قرارا صعبا علي".

وقال روني الأسبوع الماضي أنه شعر بالإطراء بعد التكهنات التي ربطت اسمه بتدريب إيفرتون، ولكن في تلك المرحلة لم يكن هناك أي اتصال من جانب فريق إيفرتون. وانضم روني لفريق إيفرتون عندما كان يبلغ تسعة أعوام، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول وهو يبلغ 16 عاما في عام 2022، قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد بعدها بعامين. وعاد وانضم لإيفرتون مرة أخرى في موسم 2017 / 2018.

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