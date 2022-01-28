الزمالك يهزم سيراميكا بثلاثية ويودع كأس الرابطة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك فوزه مستحقا على سيراميكا كليوباترا، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الرابعة، دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وتقدم الزمالك بعد مرور دقيقة عن طريق لاعبه رزاق سيسيه في الدقيقة 27 قبل أن يضيف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني عزز الزمالك تقدمه بهدف ثالث سجله لاعب سيراميكا كليوباترا وليد عبدالمنعم بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66 قبل أن يقلص شادي حسين النتيجة بهدف لسيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز للنقطة 4 في المركز 5 ـ قبل الأخير ـ بفارق الأهداف عن فاركو وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع ليفقد أمله في التأهل للدور التالي في ظل تصدر غزل المحلة وإنبي المجموعة برصيد 8 نقاط.

رابط الأهداف: https://btolat.myvidnow.net/embed/q9uIbEVpmZA7F